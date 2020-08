Druktemonitor gelanceerd

Utrecht - Om bezoekers en inwoners op een verantwoorde manier te laten genieten van de natuur, cultuur en andere recreatie-activiteiten in de regio Utrecht, kunnen ze nu vooraf checken hoe druk het ergens is. Ook zijn rustige alternatieven op de online kaart te zien.

Gedeputeerde Arne Schaddelee: “De druktemonitor is een hulpmiddel waarmee je kunt bepalen waar je wilt recreëren. Hiermee willen we bijdragen aan de spreiding van de drukte, zodat bezoekers veilig kunnen genieten van al het moois dat onze provincie te bieden heeft. En we hopen dat toezichthouders hierdoor minder vaak hoeven in te grijpen.”

De druktemonitor is een online kaart waarop je in één oogopslag ziet waar het rustig, gemiddeld of druk is. Met de hulp van ondernemers, beheerders van natuur- en recreatiegebieden, binnensteden, BOA’s en andere lokale experts wordt de informatie op de kaart actueel gehouden. Zij geven enkele keren per dag door hoe druk het in hun omgeving is. Deze informatie wordt verwerkt op de kaart. Schaddelee: “We zijn heel blij dat zoveel organisaties uit onze regio meewerken aan de druktemonitor. Dit lukt alleen als we het samen doen.“

Om de kaart breed voor iedereen toegankelijk te maken wordt de kaart niet alleen aangeboden op druktemonitorutrecht.nl maar ook op de routesinutrecht.nl, www.visitutrechtregion.nl, www.bezoek-utrecht.nl en opdeheuvelrug.nl. Ook andere organisatie kunnen de druktemonitor eenvoudig op hun eigen website plaatsen. Daarvoor kunnen zij contact opnemen via info@druktemonitorutrecht.nl. Zij ontvangen dan een instructie.

De provincie en het Routebureau Utrecht werken in dit project samen met de Utrechtse destinatiemarketingorganisaties. Zij worden vertegenwoordigd door RBT Heuvelrug & vallei, Utrecht Marketing en Visit Utrecht Region, het internationale toerismeprogramma voor de provincie. Voor het realiseren van de druktemonitor is de samenwerking gezocht met de provincie Gelderland.