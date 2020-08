Kruisingen aangepakt

Door Paul Hustinx

Utrecht - Vanaf 24 augustus wordt het omstreden voorrangsplein in de ’t Goylaan, bij de Constant Erzeijstraat, gereconstrueerd. Om de situatie veiliger te maken wordt de rotonde opgerekt. De werkzaamheden worden in drie fasen uitgevoerd: eerst de noordelijke kant, dan de zuidelijke kant en daarna het middendeel.

De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind oktober. Maar hier blijft het niet bij, want de gemeente wil nog een tweede kruising in de ’t Goylaan, bij de Linschotensingel, ook aanpassen, zij het minder rigoureus. Deze werd gereguleerd door verkeerslichten, maar die belemmerden de doorstroom en een proef had uitgewezen dat ze gemist kunnen worden. Wel bleek de kruising nu te ruim van opzet waardoor afslaand verkeer conflicteert met kruisende weggebruikers. Daarom moeten er lichte aanpassingen plaatsvinden.