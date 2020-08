Teststraten

Door Paul Hustinx

Utrecht - De drie Utrechtse coronatestlocaties zijn per auto of fiets redelijk goed te bereiken. Maar omdat reizen per OV voor mensen met potentiële coronabesmetting niet tot de mogelijkheden behoort, is er een groep mensen die alleen te voet zo’n testlocatie kan bezoeken.

En voor deze groep is er vaak ‘een flinke afstand af te leggen’, wat voor mensen ‘met klachten als kortademigheid en vermoeidheid’ een drempel kan vormen, constateert GroenLinks dat het college hierover vragen heeft voorgelegd.

Ook is de situatie volgens de partij op de locatie Koploperstraat onduidelijk voor voetgangers doordat op hen gerichte borden of aanwijzingen ontbreken. ‘GroenLinks maakt zich zorgen over de toegankelijkheid en laagdrempeligheid van de huidige locaties’. De partij suggereert evenals in Den Haag op een centrale plek een testlocatie voor voetgangers te openen.