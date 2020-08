Ondersteuning bedrijven in coronatijd

Utrecht - De Brabantse treasuryspecialist Ilfa start dit najaar in samenwerking met Instituut Finance & Accounting van de Hogeschool Utrecht een maatschappelijk project om bedrijven te helpen die door de coronacrisis grote veranderingen zien in hun cashflow. Het project is opgezet als een samenwerkingsverband tussen de specialisten van Ilfa en studenten en docent-onderzoekers van de Hogeschool Utrecht. Beiden verwachten bedrijven een concrete helpende hand te bieden en tegelijk de deelnemende studenten een bijzondere praktijkervaring mee te geven. Voor geïnteresseerde organisaties is het project kosteloos.

De lockdownmaatregelen als gevolg van de coronapandemie leggen zwaktes bloot in bedrijfsmodellen die jarenlang goed hebben gefunctioneerd. In onder meer de reisbranche, de horeca en de culturele sector noopt dat organisaties te zoeken naar nieuwe manieren om te overleven. Ook het tegenovergestelde gebeurt: bedrijven die door de coronacrisis de orders, boekingen en prijsaanvragen nauwelijks meer aankunnen. In beide gevallen heeft dat gevolgen voor het cashmanagement.

Het doel van het project is om bedrijven te helpen die veranderende werkelijkheid op te vangen en in hun bedrijfsmodel te verankeren. De opzet is sterk praktijkgericht, om per deelnemend bedrijf het cashmanagement een positieve impuls te geven. Ilfa stelt daarvoor haar praktijkervaring en cashmanagementsoftware beschikbaar, terwijl de HU zorgt voor handen aan de knoppen. Met als doel een optimale, vroegtijdige herkenning van – en reactie op – vitale veranderingen. Die early warning functie is het resultaat van efficiënte liquiditeitsanalyses die doorlopend worden getoetst aan een aantal meer en minder waarschijnlijke toekomstscenario’s.

Het initiatief van Ilfa komt niet alleen voort uit maatschappelijke betrokkenheid. Het bedrijf bestaat in dit roerige jaar precies een kwart eeuw en wil die mijlpaal op een gepaste manier vieren. De samenwerking met de Hogeschool Utrecht ligt daarbij voor de hand – niet alleen voor Ilfa. “Ilfa is al jaren verbonden aan onze hogeschool”, vertelt Hans Monpellier, directeur van het Instituut Finance & Accounting van de HU. “Elk jaar traint Ilfa belangeloos onze studenten in het gebruik van cashmanagementsoftware. Ook in ons onderzoek naar corporate governance geeft Ilfa ons adviezen die getuigen van een maatschappelijke betrokkenheid die nauw aansluit bij onze eigen visie.”

Het project gaat begin september van start en heeft een looptijd van twee maanden. Voorwaarden zijn er op voorhand niet, behalve dan dat deelnemers wel substantiële kasstromen moeten hebben. Uit de aanmeldingen selecteren Ilfa en de hogeschool samen de deelnemers voor het project. Aanmelden kan tot 1 september aanstaande door een e-mail te sturen naar info@ilfa.nl of via cashmanagementscrum.ilfa.nl.