Werkzaamheden herstel singel vorderen gestaag

Door Paul Hustinx

Utrecht - De werkzaamheden voor het herstel van het laatste stukje singel vorderen gestaag. Onlangs stuitte men onder de Stadskamer nog op ‘verrassingen’ als oude kademuren, oude funderingspalen en zelfs een bouwkraanfundering, maar deze zijn inmiddels verwijderd zodat het ontgraven hier kon beginnen. Ook aan de andere kant, tussen hotel Karel V en de Marga Klompébrug, is de aannemer bezig met het ontgraven van de singel zelf, het grote doel van al het werk.

Deze werkzaamheden gaan de komende tijd op volle toeren door, ook tijdens de komende bouwvakantie. Tegelijkertijd richt de gemeente aan de naastliggende oever ter hoogte van het Willemsplantsoen het nieuwe stuk ‘Zocherpark’ in. Deze week heeft het kunstwerk ‘Grand Astre’ van kunstenaar André Ramseyer, dat vroeger aan de kop van de toen nog doodlopende singel stond, daar haar nieuwe plek gekregen. In het nieuwe plantsoendeel tussen Marga Klompébrug en hotel Karel V komt een heel nieuw wandelpad en het oude pad in het verlengde daarvan, tot aan de Lange Smeestraat, wordt helemaal vernieuwd.

Op zaterdag 12 september moet alles gereed zijn. Dan, tevens Open Monumentendag, wordt er met een wandelroute met aandacht voor de geschiedenis van de singel en de monumenten daaromheen, een ‘Rondje Singel’, stilgestaan bij dit historische moment.