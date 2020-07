'Hergebruik Dom-stenen'

Utrecht - Bij de restauratie van de Dom moeten soms stenen of steendelen worden vervangen en daarmee komen dus ook authentieke stukken Domsteen vrij. Die kunnen niet zomaar de afvalbak in, en eerdere voorstellen van het college hierover hebben nog niet de beoogde ‘hoogwaardige’ bestemmingen opgeleverd.

Daarom dienden CDA en CU een motie in om ‘ruimte te bieden aan initiatieven’ die zich kenmerken door circulariteit, creativiteit en een band met Utrecht. De partijen denken hierbij aan Utrechtse kunstenaars, bedrijven of inwoners die middels een prijsvraag creatief mogen nadenken over de beste bestemming.