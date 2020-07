Steun voor slachtoffers 'toeslagenaffaire'

Door Paul Hustinx

Utrecht - De Utrechtse gezinnen die het slachtoffer zijn van de landelijke ‘toeslagenaffaire’ bij de Belastingdienst moeten in deze stad minimaal op support en een duidelijk aanspreekpunt kunnen rekenen. Dat vond een breed samenwerkingsverband van partijen, van links tot rechts, coalitie of oppositie, dat hierover een unaniem gesteunde motie indiende. De stad kan in deze nationale zaak niet alles oplossen, maar kan wel helpen de negatieve bijeffecten als armoede, schulden en stress enigszins in toom te houden.

Het gaat in Utrecht om zo’n 500 gezinnen. Ook wilde de raad iets doen voor de vele vrijwilligers en mantelzorgers in de stad, die dit jaar niet geëerd konden worden met een vrijwilligersdiner of lintjesregen.

Een bijna raadsbreed aangenomen motie stelde voor het hiermee uitgespaarde geld rechtstreeks aan de doelgroep uit te keren door bijvoorbeeld tegoedbonnen.