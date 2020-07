Burgemeester? 'Graag vrouw en jong'

Door Paul Hustinx

Utrecht - Sinds afgelopen vrijdag kunnen ze solliciteren, mensen die zich als de nieuwe burgemeester van Utrecht zien.

Afgelopen week stelde de gemeenteraad de advertentietekst definitief vast. Opvallend is dat de kandidaten in de jij-vorm worden aangesproken. Enkele citaten: ‘je spreekt taal die verbindt en ons vooruit helpt, op het podium en aan de keukentafel’, ‘wanneer het debat in de stad polariseert, ga je erop af’, ‘je kunt je beslissingen transparant, duidelijk en eerlijk verantwoorden’ en ‘je organiseert je eigen tegenspraak’. Verder moet de burgemeester ‘de groei van de stad omarmen’, maar ook ‘de knelpunten die hiermee gepaard gaan’ aanvoelen.

De profielschets was niet alleen vanuit de raadswensen geformuleerd, maar ook de stad was via verschillende kanalen opgeroepen te reageren, wat zo’n 1.100 mensen hadden gedaan. Ook schoolkinderen hebben meegedacht. Van de bevolking had een meerderheid een voorkeur voor een vrouw of een jong iemand.

Commissaris van de Koning Hans Oosters sprak bij de inontvangstname van de profielschets van een ‘knap staaltje’ in korte tijd verricht werk en toonde zich ‘blij verrast’ door de toon en inhoud. Kandidaten kunnen tot 11 september reageren.