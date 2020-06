Gildewandeling: BIS boeit

Utrecht - Op woensdag 8 juli kunt u met gildegids Aart de Veer een wandeling maken met als thema huisnummers in Utrecht onder de titel ‘BIS boeit’. De wandeling start om 19.30 uur en duurt anderhalf uur.

Deze rustige tocht begint en eindigt op de Stadhuisbrug. "We lopen door woon- en winkelstraten en over een plein dat toch straat heet. We bespreken de unieke huisnummering in Utrecht. Je kunt op nummer 9 BIS wonen maar ook op 9 BIS A. Of is het 9 A BIS? Voorbeelden met uitleg! Een geschiedenis die teruggaat tot 1795."

"Voor wie denkt dat huisnummering een saai thema is – dat valt overigens wel mee – besteden we ook wat aandacht aan de diversiteit van gevels, in het bijzonder op het Oudkerkhof, en aan allerlei details in winkelpuien en op belpanelen."

Ga voor meer informatie en aanmelden naar www.gildeutrecht.nl. U kunt zich voor deze wandeling ook aanmelden op werkdagen tussen 14 en 16 uur op telefoon 030 234 3252 of via e-mail balie@gildeutrecht.nl (met vermelding van uw telefoonnummer). Plaats van vertrek hoort u bij aanmelding. Kosten: € 8 p.p., € 4 voor kinderen beneden 13 jaar of U-pashouders.