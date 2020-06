Burgemeester uitgeluid met Domklokken

Utrecht - Dinsdag 30 juni om 16.45 uur luiden de klokken van de Dom. Ditmaal speciaal voor het afscheid van burgemeester Jan van Zanen. Dat afscheid gebeurt in een speciale gemeenteraadsvergadering die wordt gehouden in TivoliVredenburg.

Dat er klokken luiden, voorafgaand aan een gemeenteraadsvergadering, is niets nieuws. Het is al een oude traditie dat het Utrechts klokkenluiders Gilde (UKG) de Banklok van de Buurtoren, luidt, voorafgaand aan een raadsvergadering. Maar alleen bij heel speciale gelegenheden neemt de Domtoren deze functie over.

Vrijwillige luiders van het UKG zullen drie grote klokken handmatig in beweging brengen: de Martinus (4.300 kg) Johannes Baptist (2.400 kg) en Maria Magdalena (1.700 kg). Martinus is genoemd naar onze stadspatroon. Het is een echte stadsklok die bij dit soort gelegenheid niet mag ontbreken. Martinus, Baptist en Magdalena vormen samen een mooi driegelui.

Het UKG luidt hiermee niet alleen een gewaardeerd burgemeester uit, maar verliest daarmee ook een waardige beschermheer. Sinds een aantal jaren is de burgemeester van Utrecht beschermheer van het Utrechts Klokkenluiders Gilde. Voorlopig zal het UKG het even zonder deze bescherming moeten stellen, want het gilde hoopt dat de nieuwe (definitieve) burgemeester die rol zal gaan overnemen.