Aan de slag tegen discriminatie

Door Paul Hustinx

Utrecht - Wethouder Voortman wil de spontane energie die nu leeft rond het thema discriminatie benutten om snel aan de slag te gaan met de anti-discriminatieagenda. Door corona waren gesprekken met de stad hierover stil komen te liggen, maar Voortman wil niet wachten tot september. Voor de zomer wil zij de eerste aanzetten geven tot samenstelling van een platform met mensen uit onder meer het onderwijs, de sport, de horeca en de politiewereld. Uiteindelijk moet hier dan een pact met de stad uit voortkomen. Dit zei de wethouder afgelopen week in een bespreking van het thema met de gemeenteraad.

Met name partij DENK had een groot aantal wensen op dit vlak. In lijn met een PvdA-suggestie wil Voortman ook gesprekken faciliteren over zaken ‘die een beetje schuren’. Ook nam zij een VVD-idee over om voor sollicitaties een lijst te maken van ‘verboden vragen’. Een slavernijmonument, zoals DENK wilde, wil zij best overwegen, maar hiervoor wil zij eerst de uitkomsten afwachten van historisch onderzoek naar de rol van Utrecht in de slavernij en moet het draagvlak onder de bevolking worden nagegaan. De wethouder nam ook de CU-wens over om te bekijken of er weer dubbele schooladviezen kunnen worden gegeven, zoals HAVO-VWO, waar Utrecht eerder op enkelvoudige adviezen aanstuurde.