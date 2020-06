TivoliVredenburg verlengt verrassingstours

Utrecht - Ook de hele maand juli houdt TivoliVredenburg tours door het gebouw onder de noemer ‘Walk The Line’. Tijdens een tour van twee uur worden bezoekers in vier zalen verrast door artiesten binnen verschillende genres. Ook volgen er tours rondom één thema, genre of kunstvorm. De eerste is een Indietour, op 11 en 12 juli.

De kaartverkoop voor alle tours zijn vrijdag gestart via www.tivolivredenburg.nl/walktheline. De eerste drie weekenden Walk The Line waren in een mum van tijd uitverkocht. Daarom houdt TivoliVredenburg de hele maand juli verrassingstours door het gebouw. "Walk The Line is een unieke tour door het gebouw met onderweg vier concerten in Ronda, Pandora, Hertz of Cloud Nine. Op het programma staan muzikanten, dichters, bands en ensembles van eigen bodem. Wie er op het podium staan blijft een verrassing, maar geen een dag is hetzelfde." De eerste reacties op Walk The Line zijn positief. Margriet van Kraats, directeur programma bij TivoliVredenburg: "Het was echt een feest afgelopen weekend. Bezoekers die in een sliert op de roltrappen naar boven gingen, zalen die weer tot leven kwamen, blije artiesten op het podium. Dat smaakt naar meer.'

Tijdens Walk The Line: Indie staan onder andere YIN YIN, Equal Idiots en Robin Kester op het podium. Alle informatie is te vinden op www.tivolivredenburg.nl/walktheline.