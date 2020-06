KreaDoe gaat niet door in najaar

Utrecht - De 31e editie van KreaDoe zal eind oktober niet doorgaan vanwege het coronavirus en wordt verplaatst naar volgend jaar. Beursorganisator Jaarbeurs betreurt dit besluit. Het grootste DIY-event van de Benelux dat in 2019 bijna 50.000 creatieve hobbyisten trok, zou oorspronkelijk plaatsvinden van 28 oktober tot en met 1 november in de Jaarbeurs in Utrecht.

De beursorganisatie heeft zich de afgelopen maanden voorbereid op verschillende scenario’s en de mogelijkheden onderzocht om het evenement te organiseren. De organisatie is echter tot de conclusie gekomen dat geen van de scenario’s zal leiden tot de kwalitatief gewenste beurservaring die zowel bezoekers als exposanten verdienen. Daarom is besloten tot het verplaatsen van KreaDoe naar 2021.

"Juist nu creatieve hobby’s door de coronacrisis aan populariteit toenemen, is het extra spijtig dat er dit jaar geen fysieke editie van KreaDoe zal plaatsvinden. Wel worden op dit moment de online activiteiten uitgebreid om in deze crisistijd, onder de vlag van KreaDoe Spotlights, vraag en aanbod op het gebied van creatieve hobby’s bij elkaar te brengen en met elkaar te blijven verbinden."