Workshops musical en theater deze zomer

Utrecht - SET Musical- en theaterschool biedt in de maanden juli en augustus diverse workshops aan: breakdance, theater, musical, zang en dans. Alle jongens en meisjes van alle leeftijden zijn welkom.

Kies een dag (dinsdag of zaterdag) en volg twee lessen / workshops voor €17,50. De workshops worden mede mogelijk gemaakt door het Jeugdfonds Sport & Cultuur en de U-pas. Geef duidelijk aan bij je aanmelding als je je U-pas wilt inzetten. Locatie van de workshops is de OBS Spoorzicht aan de Teun de Jagerdreef 1b in Utrecht Overvecht.

Kijk op de website van SET Producties voor meer informatie en aanmelden (e-mailen of appen). "Alvast een tip: neem makkelijk zittende kleding mee!"

Dinsdag 7 & 14 juli:

16.00 uur: Breakdance, Musical en theater kids

17.15 uur: Breakdance, Musical en theater kids

18.30 uur: Breakdance, Musical en theater 13+ (voor alle middelbare scholieren)

20.00 uur: Musical, Theater jongeren vanaf 15 jaar

Zaterdag 11 & 18 juli:

10.00 uur: Theater kids, Musical kids, Dans kids

11.15 uur: Theater kids, Musical kids, Dans kids

12.30 uur: Theater 13+, Musical 13+

14.00 uur: Musical, Theater jongeren

Meer informatie: https://set-producties.nl.