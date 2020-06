Solid Professionals op lijst van Best Workplaces 2020

Utrecht – Solid Professionals heeft een plekje weten te bemachtigen op de lijst van Best Workplaces 2020 van Nederland. Afgelopen week is op basis van alle gecertificeerde Great Place To Work organisaties de Lijst Best Workplaces 2020 digitaal bekendgemaakt tijdens een live online awardshow. Solid Professionals heeft dit jaar de 5e plek ingenomen in de categorie Medium (50-250 medewerkers).

De lijst van Best Workplaces is samengesteld op basis van het onderzoek van Great Place to Work Nederland. In dit onderzoek wordt de mate van vertrouwen, trots en plezier binnen organisaties gemeten. Op basis van de antwoorden van medewerkers en de evaluatie van het werkgeversbeleid word een organisatie gecertificeerd door GPTW. De hoogst scorende organisaties worden erkend met de titel Best Workplace 2020.

“Ik ben trots om voor de 3e keer op rij te mogen zeggen dat we een Great place to Work zijn. Dit jaar op nummer 5 in de top 10 terecht gekomen. Het is mooi om te zien dat alles wat we doen om een Great Workplace te zijn én te blijven, met elkaar in verbinding wordt gebracht”, zegt Marcel van Wersch, één van de partners van Solid Professionals.

Solid Professionals helpt bedrijven in de financiële sector vooruit met kennis en capaciteit op het gebied van finance en risk.