Gildewandelingen gaan van start

Utrecht - Wandelaars kunnen woensdag 1 juli met Gildegids Thea Boekhout het gebied rondom de Croeselaan verkennen. De wandeling start om 14.00 uur en duurt anderhalf uur.



De omgeving van de Croeselaan zal de komende jaren ingrijpend veranderen. Wat is er nog over uit de tijd dat dit een belangrijk veilinggebied was? Wat gaat verdwijnen of wat wordt ingepast in de nieuwe plannen.

"Via een parkje met kunstwerken lopen we naar de voormalige veilinghaven, waar een combinatie van industrieel erfgoed en moderne architectuur te zien is. Daarna steken we de Croeselaan over naar de Dichterswijk met het project 'Dichter bij huis'. Zelfs hier komen we nog een object tegen dat verwijst naar het veilinggebied; een Hefbrug van de speciaal aangelegde veilingspoorlijn."

Ga voor meer informatie en aanmelden naar www.gildeutrecht.nl. Men kan zich voor deze wandeling ook aanmelden via e-mail balie@gildeutrecht.nl (met vermelding van uw telefoonnummer). Vanaf 1 juli zijn we weer telefonisch bereikbaar maandag tot vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur op 030-234 32 52.

Kosten: € 8 p.p., € 4 voor kinderen beneden 12 jaar of U-pashouders.

Op vrijdag 3 juli kunt u met gildegids Geert van Beek deelnemen aan een rondleiding in de omgeving van het Nicolaaskerkhof. De wandeling start om 11.00 uur en duurt anderhalf uur.

‘De vroomheid, de schoonheid, de jeugd, de dood, de waanzin en de ouderdom troffen hier te zamen’. Aan de hand van dit gedicht van Clare Lennart op de noordgevel van de Klaaskerk gaan we de rijke geschiedenis van het zuidelijke puntje van de binnenstad tot leven brengen.

Al vóór de bouw van de stadsmuur lag hier aan de oever van de Rijn een klein gehucht, voornamelijk bewoond door vissers. Rondom deze oude kern ontwikkelt zich een parochie met kerken, kloosters en zorginstellingen.

Ga voor meer informatie en aanmelden naar www.gildeutrecht.nl. U kunt zich voor deze wandeling ook aanmelden op werkdagen tussen 14 en 16 uur op telefoon 030 234 3252 (vanaf 1 juli zijn we weer telefonisch bereikbaar) of via e-mail balie@gildeutrecht.nl (met vermelding van uw telefoonnummer).

Plaats van vertrek hoort u bij aanmelding.

Kosten: € 8 p.p., € 4 voor kinderen beneden 13 jaar of U-pashouders.

Op vrijdag 3 juli kunnen wandelaars met Gildegids Karen Wesdorp een wandeling doen met aandacht voor de rol die Utrechtse vrouwen hebben gespeeld in de Tweede Wereldoorlog. De wandeling start om 11.00 uur en duurt anderhalf uur.



Karen Wesdorp laat u zien hoe vrouwen deze tijd beleefden en vertelt over verzetsheldinnen, dappere huisvrouwen, onderduiksters, NSB'sters en Duitse soldatenliefjes.

Ga voor meer informatie en aanmelden naar www.gildeutrecht.nl.

Kosten: € 8 p.p., € 4 voor kinderen beneden 12 jaar of U-pashouders.