Nieuwe Goeie Buren gezocht voor jongeren

Utrecht - Sinds september 2019 werken de gemeente Utrecht, diverse zorgpartijen, Academie van de Stad en de SSH met succes samen aan het project Goeie Buur. Het doel is om jaarlijks vijftig jongeren uit een zorginstelling een volgende stap te bieden door samen met leeftijdsgenoten te gaan wonen.

Het gaat hierbij om gemotiveerde jongeren uit de maatschappelijke zorg die graag in een studentenhuis willen wonen. Studentenhuizen kunnen zich aanmelden om een jongere als huisgenoot te krijgen. Daarnaast zijn er ook studentenhuizen waar een kamer voor een jongere is gereserveerd.

''De jongere wordt gematcht met een maatje die we een Goeie Buur noemen. Dit is een student die het leuk vindt om de jongere verder te helpen.'' Een Goeie Buur heeft een aantal uur per week contact met de jongere. Dit kan zijn in de vorm van WhatsApp/bellen, maar kan ook afspreken wanneer dit nodig is. De studenten en de jongeren trekken met elkaar op, ontmoeten elkaar, wisselen ervaringen uit en weten elkaar te vinden. Naast het contact met de goeie buur blijft de jongere ook in contact met de zorginstelling.

“De resultaten van het project zijn goed” vertelt Yvonne Brugmans, manager Strategie bij de SSH. Geïnteresseerde studenten kunnen meer informatie vinden op www.sshxl.nl of zich aanmelden via utrecht@sshxl.nl.