Taakstraf voor Utrechts duo voor fraude OV-chipkaarten

Utrecht - Twee 33-jarige mannen uit Utrecht moeten van de rechtbank Midden-Nederland ieder een taakstraf uitvoeren van 120 uur. Het duo gebruikte software om OV-chipkaarten mee te kraken en konden zo het saldo op de kaarten illegaal verhogen. Op deze manier reisden ze bijna anderhalf jaar gratis met het openbaar vervoer. Naast het uitvoeren van een taakstraf moeten de mannen samen in totaal bijna vijftienduizend euro terugbetalen.

De verdachten verklaarden op zitting dat het eind 2015 allemaal onschuldig begon. Ze waren beiden geïnteresseerd in de techniek achter de OV-chipkaarten en de achterliggende systemen. Maar toen het hen lukte om de kaarten te kraken, stopten ze niet. Ze bleven doorgaan met kraken. Dit deden ze met een kaartlezer en bestaande software die één van de verdachten doorontwikkelde. Die kaartlezer en de software zijn ook door de politie aangetroffen.

De rechtbank oordeelt dat het hier gaat om ernstige strafbare feiten, waardoor schade is ontstaan bij het bedrijf dat de OV-chipkaarten uitgeeft. De verdachten hadden daar geen boodschap aan. Ze kozen er bewust voor om de gekraakte kaarten te gebruiken en gratis te reizen. Met als enige doel om daar financieel beter van te worden. Uit het onderzoek blijkt dat de mannen in mei 2016 de illegaal opgewaardeerde kaarten voor het eerst gebruikten. Dit stopte toen zij werden aangehouden in november 2017. Dit betekent dat ze anderhalf jaar gratis hebben gereisd, met name op het traject Alkmaar-Utrecht. Ze bespaarden daarmee bijna vijftienduizend euro. Dat bedrag moet het tweetal nu terugbetalen.

De verdediging van de verdachten pleitte voor een geheel voorwaardelijke straf. Met name omdat het de mannen vooral ging om de uitdaging van het kraken van de OV-chipkaart en niet om financieel gewin. De rechtbank gaat hier niet in mee. De verdachten hebben bekend dat zij de gekraakte kaarten zeer regelmatig illegaal opwaardeerden. Hieruit kan worden afgeleid dat het wel degelijke ging om financieel voordeel. Een voorwaardelijke straf staat volgens de rechtbank in geen verhouding tot de ernst van de feiten die het tweetal pleegde. Daar zou een verkeerd signaal van uitgaan naar de samenleving. De rechtbank veroordeelt de mannen tot een taakstraf van 120 uur. Dit is conform de eis van de officier van justitie. Ook moet het duo samen bijna vijftienduizend euro terugbetalen.