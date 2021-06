Jaarbeurs slaat editie 2021 over: BouwBeurs keert groter terug in 2023

Utrecht – De tweejaarlijkse BouwBeurs, die van 18 tot en met 22 oktober zou plaatsvinden in de Jaarbeurs in Utrecht, gaat niet door. In plaats daarvan richt het beursteam zich nu op een grotere editie van de beurs in 2023. De beslissing om de beurs pas weer in 2023 te organiseren, is in nauw overleg met de branche en met exposanten genomen.





De BouwBeurs is de grootste vakbeurs voor de bouw in Nederland. Op het evenement komen specialisten in de uitvoerende en voorschrijvende bouw bij elkaar. Marisa Richter van de BouwBeurs: “In 2023 zetten we een volgende stap naar een nog mooier evenement. We breiden uit van zes naar acht hallen en zijn inmiddels hard aan de slag met de editie 2023, waarin duurzaamheid een nog belangrijker thema is. En we gaan natuurlijk nog meer bieden op het gebied van innovatie, inspiratie, netwerken en new business.”

Richter vervolgt: “Het gaat goed in de bouw en dat is goed nieuws. Maar daardoor hebben bedrijven nu minder tijd om zich goed voor te bereiden op een goede presentatie in oktober. De BouwBeurs heeft een lange voorbereidingstijd en met de zomervakantie in aantocht, blijkt oktober toch te kort dag voor de branche. Voor sommigen spelen daarbij ook nog bedrijfsinterne regels rondom de coronapandemie, ondanks het besef dat bij de Jaarbeurs alle veiligheidsmaatregelen zijn genomen.”

De volgende BouwBeurs vindt van 6 tot en met 10 februari 2023 plaats. Inschrijving is inmiddels gestart. Meer informatie: www.bouwbeurslive.nl.