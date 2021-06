Gevelsteen ter ere van Pieter Quint Ondaatje

Utrecht - Het is nu zeker: er komt een gevelsteen aan de buitenkant van het Utrechtse stadhuis, ter ere van Pieter Quint Ondaatje. Burgemeester Sharon Dijksma zal hem op maandag 11 oktober onthullen.

Het initiatief voor de steen ligt bij het Utrechts Geveltekenfonds. Het UGTF pleit al lang voor een uitgebreider eerbetoon voor Ondaatje dan het eenvoudige bordje dat geplaatst is aan zijn toenmalige woonhuis aan de Lange Nieuwstraat 18. De gemeenteraad en B&W spraken zich vorig jaar uit voor het plaatsen van een gevelsteen.

Ondaatje was een patriottenleider die een revolutie in Utrecht ontketende. Onder zijn leiding werd in 1786 het gehate Utrechtse stadsbestuur afgezet en kreeg de stad een door de burgerij verkozen bestuur. Lang duurde de Utrechtse democratie niet, want een jaar later nam stadhouder Willem V de macht weer over. Ondanks de korte duur werd de Utrechtse revolutie een voorbeeld voor veel opstandige bewegingen, zoals voor de Franse revolutionairen die drie jaar later de Bastille bestormden. Ondaatje kwam uit het toenmalige Ceylon, nu Sri Lanka, en had een Tamil vader en een Nederlandse moeder. Hij ging studeren in Utrecht en werd een van de weinige politici van kleur in die tijd.

Een verwante van Pieter Quint Ondaatje, de 87-jarige Canadese zakenman en weldoener Christopher Ondaatje, heeft met een financiële bijdrage een deel van de kosten op zich genomen. Ook verwanten van de echtgenote van Ondaatje, de familie Hoevenaar, draagt financieel bij aan dit project. In oktober 2021 komt er ook een boekje uit over het leven van Pieter Quint Ondaatje.