Wijkgericht vaccineren van start

Utrecht - Maandag 21 juni start in Utrecht het wijkgericht vaccineren. De start is via een kleinschalige, besloten pilot in de wijk Overvecht. Een selecte groep inwoners van Overvecht krijgt de mogelijkheid om zich te laten vaccineren met het Janssen- of Pfizer-vaccin. GGDrU, Kleurrijk Zorg, sleutelpersonen in de wijken de gemeente willen de lessen uit deze pilot gebruiken voor een aantal vaccinatiepunten in wijken met een lagere vaccinatiedichtheid. Na Overvecht volgen initiatieven in andere wijken.

“Met deze pilot maken wij een begin van wijkgericht vaccineren voor iedereen van 18 jaar en ouder. De inzet is vaccinatie zonder afspraak en met een vaccin naar keuze. Voor de opschaling en de keuze voor wijken en de inrichting van vaccinatieposten maken wij gebruik van actuele wijkcijfers van de GGDrU over aantallen gezette prikken op wijkniveau”, aldus wethouder Eerenberg in een brief aan de raad.

“Deze wijkcijfers komen deze week beschikbaar. Wij hopen die binnenkort te kunnen aanvullen met gegevens van het RIVM over gezette vaccins door huisartsen en zorginstellingen. Het fijnmazig vaccineren in de wijken loopt voorlopig twee maanden, en wordt indien nodig verlengd. Met dit initiatief geven hierboven genoemde partners invulling aan een vaccinatiekloof te voorkomen via wijkinitiatieven, een oproep die ook vanuit uw raad is gekomen.”

“De komende weken gebruiken GGDrU, STIL, het Rode Kruis en de gemeente de Dominicuskerk voor het vaccineren van ongedocumenteerde personen. Maandag 21 en 22 juni is er gelegenheid voor het vaccineren van personen die in contact staan met STIL. Er is echter ook een groep van zeker 1800 ongedocumenteerde personen die geen contacten hebben met de opvang en zonder inschrijving in de burgeradministratie of vast woonadres onder de radar leven. STIL gaat die benaderen om zich in week 26 te laten vaccineren in de Dominicuskerk. Gelijktijdig met Utrecht zijn er vergelijkbare initiatieven in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Dit voorkomt overbelasting van afzonderlijke lokale initiatieven. In Utrecht gaat het om een groep van vermoedelijk 1800 mensen. Afhankelijk van de opkomst wordt deze campagne met een week verlengd. Deze campagne zien wij als belangrijk aanvulling op zowel de wijkinitiatieven als die onder dakloze mensen, zwerfjongeren, de vrouwenopvang en EU-onderdanen/ongedocumenteerden in traject.”

“Het uitgangspunt in deze campagne is ‘eerst vaccineren, dan registeren’. Voorwaarde bij het fijnmazig vaccineren in de wijken is vooralsnog dat je moet beschikken over een identiteitsbewijs. Bij de campagne in de opvang is een Burgerservicenummer of geldig ID geen vereiste. Door beide campagnes gelijktijdig te voeren bieden wij goede garanties voor een sluitende vaccinatieaanpak voor iedereen die in Utrecht woont of verblijft. Nieuw in de doelgroepenvaccinatie is ook een initiatief van GGDrU en Belle hulpverlening voor het vaccineren van sekswerkers die wonen of werken in de regio Utrecht. Op 22 juni kunnen zij voor een Janssen-vaccin terecht bij het informatiecentrum voor sekswerkers van Belle aan de Vleutenseweg.”