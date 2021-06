Jumbo City aan de Nachtegaalstraat opent haar deuren

Utrecht - Jumbo opent woensdag 16 juni de nieuwe Jumbo City aan de Nachtegaalstraat 16 in Utrecht. In aanwezigheid van het Jumbo City team en alle belangstellenden, wordt de winkel om 11.00 uur geopend. Zeven dagen per week kunnen inwoners en bezoekers van Utrecht en omgeving er terecht voor zowel de dagelijkse boodschappen als een ruim aanbod aan producten voor onderweg.

Klanten die in de openingsweek voor een bedrag van 10 euro of meer boodschappen doen, worden getrakteerd op een La Place-chocoladereep (deze actie is geldig tot en met zondag 20 juni). Filiaalmanager Elise van Eck kijkt uit naar de opening en vertelt: “De nieuwe winkel wordt prachtig! Ons winkelteam is er helemaal klaar voor om onze klanten te verwelkomen in een sfeervolle en overzichtelijke winkelomgeving. De winkel brengt straks een verrassend ruim assortiment.”

“De nieuwe Jumbo City speelt in op de verschillende behoeften van klanten uit de stad. Klanten kunnen terecht voor hun dagelijkse boodschappen, maar ook voor verse maaltijden en producten voor onderweg. Voor klanten die snel iets willen halen heeft Jumbo City Utrecht Nachtegaalstraat lekkere ontbijt-, lunch- en snackproducten uit eigen bakkerij en een assortiment gesneden fruit, sappen en smoothies. Klanten rekenen binnen een handomdraai af bij de self checkoutkassa’s.”





Aansluitend op de wensen van klanten in de binnenstad hanteert Jumbo City Utrecht Nachtegaalstraat ruime openingstijden. De winkel is op maandag tot en met zaterdag geopend van 8.00 tot 22.00 uur en zondag van 10.00 tot 21.00 uur.