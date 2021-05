Jumbo City aan Vredenburg opent deuren

Utrecht - Op woensdag 9 juni opent Jumbo de nieuwe Jumbo City aan Vredenburg 9 in Utrecht. In aanwezigheid van het Jumbo City team en alle belangstellenden, wordt de winkel om 11.00 uur geopend.

Zeven dagen per week kunnen inwoners en bezoekers van Utrecht en omgeving er terecht voor zowel de dagelijkse boodschappen als een ruim aanbod aan producten voor onderweg. Vernieuwend is de La Place Express Corner, waar klanten terecht kunnen voor een breed assortiment aan La Place-producten, zoals barista take-away koffie, belegde broodjes en snacks.

Filiaalmanager Rob Sillen kijkt uit naar de opening en vertelt: “De nieuwe winkel wordt prachtig! Ons winkelteam is er helemaal klaar voor om onze klanten te verwelkomen in een sfeervolle en overzichtelijke winkelomgeving. De winkel brengt straks een verrassend ruim assortiment.”

Klanten die in de openingsweek voor een bedrag van 10 euro of meer boodschappen doen, worden getrakteerd op een La Place-chocoladereep (deze actie is geldig tot en met zondag 13 juni).

La Place Express Speciaal voor klanten die snel iets willen halen voor onderweg, heeft de winkel een La Place Express Corner. De La Place Express biedt verse producten om mee te nemen, zoals een brede selectie aan kwalitatieve take-away koffie en thee. “Aansluitend op de wensen van klanten in de binnenstad hanteert Jumbo City Utrecht Vredenburg ruime openingstijden.” De winkel is op maandag tot en met zaterdag geopend van 8.00 tot 19.00 uur, en zondag van 10.00 tot 19.00 uur.