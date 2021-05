Ventilatie TivoliVredenburg Grote Zaal aangepast

Utrecht - De Grote Zaal van TivoliVredenburg gaat komende zomer minstens zes weken dicht om de ventilatie aan de nieuwste mede naar aanleiding van corona opgestelde aanvullende richtlijnen van het RIVM te laten voldoen. Dit stelt het college althans voor.

Door Paul Hustinx

Men wil graag op korte termijn aan de slag, zodat alle benodigde maatregelen voor september zijn doorgevoerd en de zaal in het nieuwe seizoen direct maximaal benut kan worden. Anders zou rond een derde van de zaal ongebruikt moeten blijven.

Recent heeft de gemeente al haar vastgoed doorgelicht op de meest actuele richtlijnen waarvoor het bouwbesluit uit 2012 als norm geldt. Alle zalen in TivoliVredenburg bleken te voldoen, maar over de Grote Zaal waren er twijfels. Recente aanpassingen aan de installatie vanwege de coronasituatie waarbij geen recirculatie meer is toegestaan, zorgden ervoor dat de balans tussen vocht, kou, warmte, geluid en energie verstoord kan raken en kritische grenzen op het vlak van vocht of CO2 overschreden worden.

Voor de benodigde aanpassingen is extern advies ingewonnen. De aanbesteding voor de uitvoering is reeds in gang gezet, met de kanttekening dat de gemeenteraad nog moet instemmen.