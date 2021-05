Ontwikkeling Jaarbeurspleingebouw stap dichterbij

Utrecht - Het college van B&W geeft het concept van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) voor het Jaarbeurspleingebouw vrij voor consultatie. Tot en met zondag 6 juni kan iedereen via cu2030.nl/jaarbeurspleingebouw een reactie geven.

Het Jaarbeurspleingebouw vormt straks de entree van het westelijk deel van het centrum, aan de jaarbeurszijde van Utrecht Centraal. Op social media, via wijkberichten en de mail is de stad in december 2020 gevraagd om wensen en suggesties voor de onderste lagen van het gebouw te geven. Die zijn voor een groot deel meegenomen bij het maken van het concept-SPvE, waarin de ambities voor het gebouw omschreven staan. ‘Bruisend, markant en gezond, dat moet het Jaarbeurspleingebouw worden’. Met een breed aanbod van voorzieningen dat veel mensen aantrekt. “Van culturele voorziening tot (nacht)horeca. En mogelijk met skatebaan. De onderste lagen van het gebouw zijn voor iedereen toegankelijk. Bovenin het gebouw komen verschillende soorten werkplekken.”

Wethouder Eerenberg: “Ik hoop dat wederom veel Utrechters van zich laten horen, zodat we ook echt een plan van de stad aan de ontwikkelaars kunnen voorleggen”. De reacties leiden mogelijk tot aanpassing van het SPvE, dat aan het eind van dit jaar aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Eind 2024 kan gestart worden met de bouw.