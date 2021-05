Actie gericht op gemeente Utrecht: investeer niet in fossiele industrie

Utrecht - Fossielvrij Utrecht en de Utrechtse Klimaat Coalitie voeren op 18 mei actie op het Stadhuisplein. Zij roepen de gemeente Utrecht op om druk uit te oefenen op pensioenfonds ABP om niet langer in de fossiele industrie te investeren.

ABP heeft €479 miljoen aan beleggingen in Shell. Hiervan is grofweg €722.535 toe te rekenen aan beleggingen voor de pensioenen van Utrechtse gemeenteambtenaren. Fossielvrij Utrecht en de bredere Utrechtse Klimaat Coalitie (UKC) zullen het genoemde bedrag van €722.535 met grote houten cijfers in elkaar schroeven op het Stadhuisplein. Woordvoerder Hiske Arts: “Hiermee laten we zien hoe bizar het het is dat midden in een klimaatcrisis zoveel geld van Utrechtse ambtenaren naar een bedrijf als Shell gaat. Shell is van plan om de komende jaren de gasproductie op te schroeven en nog steeds miljarden vaten olie per jaar op te boren. Het is onacceptabel dat ABP deze koers legitimeert met het pensioengeld van publieke ambtenaren.”

Het resultaat van de actie wordt om 16.00 uur gepresenteerd. Geïnteresseerde raadsleden kunnen dan de brief gericht aan de burgemeesters, wethouders en raadsleden van de gemeente Utrecht in ontvangst nemen waarin wordt opgeroepen om meer druk te zetten op ABP. Met acties bij ABP-kantoren in Heerlen, Utrecht en Amsterdam eist een brede coalitie van klimaatgroepen dat het grootste pensioenfonds van Nederland hun aandelen in fossiele bedrijven van de hand doet.

“De roep om pensioengeld duurzaam te investeren wordt steeds luider. Zo deed o.a. de Universiteit van Maastricht onlangs een oproep om versneld afscheid te nemen van de fossiele industrie, net als de gemeente Groningen. Ook een actiegroep vanuit het Utrechtse hoger onderwijs is recent een petitie begonnen met de oproep tot een fossielvrij pensioen. Deze lokale actie maakt onderdeel uit van een internationale actiedag van #ShellMustFall die plaatsvindt op de dag van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Shell.”

“Er vinden verspreid over Nederland en wereldwijd acties plaats tegen de fossiele koers van dit bedrijf en de vele mensenrechtenschendingen, en voor ontmanteling van Shell. De directie van Shell moet zich op de aandeelhoudersvergadering verantwoorden tegenover groeiende kritiek dat de klimaatstrategie onvoldoende is om de doelen van het Parijs Akkoord te behalen. ABP claimt druk te zetten op Shell, maar de realiteit is anders: ABP heeft echter tot nu toe altijd tegen de klimaatresoluties van Follow This gestemd, of zich onthouden van stemming.”