Politieke jongeren zetten Amelisweerd vol met speelgoedauto’s

Utrecht - Politieke jongerenorganisaties in Utrecht hebben vrijdag het wandelpad aan de ingang van natuurgebied Amelisweerd volgezet met verschillende speelgoedauto’s en skelters. Met hun actie ‘Geen auto’s groter dan deze in Amelisweerd’ doen ze een strenge oproep aan de Tweede Kamer en aan formerende partijen om af te zien van de verbreding van de A27, waarbij een deel van het natuurgebied ten koste zou gaan.

Aan de actie werkten de Jonge Democraten Utrecht, de Jonge Socialisten Utrecht, het Utrechtse Christen-Democratisch Jongeren Appèl en DWARS Utrecht mee.

Wandelaars in natuurgebied Amelisweerd werden vrijdag verrast door de file aan speelgoedauto’s en skelters die langs de zijkant van het wandelpad stonden geparkeerd. Spandoeken boven de file toonden de logo’s van de deelnemende jongerenpartijen, evenals de tekst ‘Geen auto’s groter dan deze in Amelisweerd’. “Zowel in de gemeentelijke als in de provinciale politiek is er veel weerstand tegen de verbreding van de snelweg. De landelijke politiek hoort juist tijdens de formatie luisteren naar geluiden uit de samenleving en daarnaar te handelen”, stelt Nyna Visser, voorzitter van de Jonge Democraten Utrecht en initiatiefneemster van de actie.

En geluiden uit de samenleving zijn er genoeg. “In de afgelopen maanden is door verschillende organisaties ontzettend veel gedemonstreerd tegen de verbreding, zoals de fietsactie in december waar bijna 2000 mensen op af kwamen. Dat laat zien hoe zeer het onderwerp leeft in de samenleving”, laat Aukje van Geene, voorzitter van DWARS Utrecht weten.De grootste bezwaren tegen het verbreden van de A27 hebben te maken met de gevolgen voor natuurgebied Amelisweerd, maar ook voor de leefbaarheid in omringende wijken. “Een toename van rijstroken zorgt er niet alleen voor dat de luchtvervuiling toeneemt, maar ook dat er nog meer geluidsoverlast komt voor omringende bewoners”, betoogt Kiki Lemmens, voorzitter van de Jonge Socialisten Utrecht.

Daarnaast hebben de deelnemende politieke jongerenpartijen ernstige twijfels over het nut van deze 1,5 miljard kostende verbreding. “Meer dan 800 bomen, waarvan sommigen ouder dan 150 jaar, worden gekapt en dat alleen maar voor een klein beetje tijdswinst”, aldus Lemmens.De actievoerders plaatsen er daarnaast vraagtekens bij of de geplande verbreding het fileprobleem definitief zal oplossen. ‘’Er moet een mentaliteitsverandering plaatsvinden in het mobiliteitsdebat. Niet meer asfalt, maar meer spreiding is de oplossing voor het fileprobleem’, betoogt Nander Bras, voorzitter van het CDJA Utrecht. ‘’Tijdens de pandemie hebben we kunnen zien dat het mogelijk is om fors meer thuis te werken en flexibeler om te gaan met werktijden. Laten we daar vooral op inzetten in plaats van alsmaar meer asfalt toe te voegen.’’