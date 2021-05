Gratis livestream over woningnood in Utrecht

Utrecht - Wie op zoek is naar een redelijk geprijsd koophuis in Utrecht, komt vaak van een koude kermis thuis. De prijzen van koopwoningen stijgen tot recordhoogtes (in Utrecht met 9,4% in het afgelopen jaar) en de woningen worden vaker ver boven de vraagprijs verkocht. Ook huurders hebben veel moeite een betaalbare woning te vinden, en krijgen te maken met woekerhuren, schimmige contracten en pandjesmelkers. Een groot probleem voor starters, die een steeds groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan woonlasten. Is er hoop voor Utrechtse woningzoekers? Op 11 mei houdt TivoliVredenburg een gratis livestream om diep in de Utrechtse woningmarktproblemen te duiken.

Hoogleraar Housing Systems Peter Boelhouwer (TU Delft) geeft een analyse van de Nederlandse woningmarkt. Waarom zijn de prijzen van koopwoningen zo gestegen, waar komt het veelgenoemde tekort van 300.000 woningen vandaan en wat zijn de effecten op langere termijn, nu veel starters geen of een zeer prijzige woning kunnen kopen?

Vervolgens gaan we in gesprek met het Utrechts raadslid Floor de Koning (GroenLinks). Welke middelen heeft de gemeente en de gemeente raad in handen om betaalbare woningen te realiseren? Hoe ziet het spanningsveld tussen projectontwikkelaars, speculanten en gemeente eruit? En welke nieuwe regelgeving is er nodig vanuit Den Haag?

Tot slot spreken we Fleur van Leeuwen van het Huurteam Utrecht. Het Huurteam staat huurders bij die vermoeden teveel te betalen voor hun huurwoning, en kan te hoge huren en andere huurmistanden namens huurders aanvechten bij de Huurcommissie. Hoe kunnen huurders beter voor hun rechten opkomen (en mogelijk vele euro’s onterecht betaalde huur besparen)?

De livestream duurt van 20.00 tot 21.15 uur. Gratis te bekijken via YouTube: https://youtu.be/W3nbdmky0mw en op Studio TivoliVredenburg.