Jonge Democraten openen pop-up XTC-winkel in Utrechtse binnenstad

Utrecht - De Jonge democraten Utrecht (JDU) zullen op woensdag 12 mei een pop-up XTC-winkel openen in de binnenstad. Met deze actie hopen de politieke jongeren aandacht te vragen voor het belang van de legalisering van XTC in Nederland.

Eerder al verschenen er door Utrecht verschillende posters die de komst van de XTC-winkel aankondigden, maar bleef het onduidelijk wie erachter zat. Vandaag werd bekend dat de posters deel uitmaakten van de actie van de JDU.Op 12 mei 2021 staan enkele leden van de Jonge Democraten Utrecht een uur lang voor het gemeentehuis bij de Oudegracht waar ze snoepjes in de vorm van XTC uitdelen aan voorbijgangers. “Met deze actie willen we de discussie openen rondom het legaliseren van XTC in Nederland”, laat Nyna Visser, voorzitter van de Jonge Democraten Utrecht weten.

Het is een onderwerp dat al jaren op de agenda staat van de jongerenpartij. “Het legaliseren van XTC zorgt ervoor dat niet alleen de drug veiliger wordt, maar dat er ook meer ruimte is voor voorlichting”, betoogt Visser. Volgens haar en andere voorstanders zorgt regulering van XTC tevens tot het tegengaan van criminaliteit rondom de drug.

In de week voorafgaand aan de actie verschenen er door heel Utrecht al posters met de aankondiging van de pop-up winkel en werd er een Instagrampagina van de XTC-shop gelanceerd. Foto’s en scans van de posters werden door verschillende mensen op social media gedeeld. Sinds kort zijn de Jonge Democraten niet meer alleen in hun oproep tot de legalisering van XTC. Enkele weken terug publiceerde moederpartij D66 Utrecht een drugsmanifest waarin ze eenzelfde oproep deden. Woensdagavond 12 mei om 20.00 uur houden zij tevens een discussieavond over het huidige drugsbeleid.