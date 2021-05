44,5 procent meer schuurinbraken in Utrecht

Utrecht - In de provincie Utrecht waren er van oktober 2020 tot en met maart 2021 in totaal 44,5 procent meer schuurinbraken dan tijdens dezelfde periode een jaar eerder. In geen enkele provincie was deze toename zo groot. Binnen de provincie werd er deze winter het vaakst ingebroken in de stad Utrecht en Amersfoort. Dit en meer blijkt uit Nationale Politiedata die Independer in kaart heeft gebracht.

Afgelopen winter werd er in Utrecht 516 keer ingebroken in schuren, boxen en garages. De helft van deze inbraken zijn te herleiden naar slechts 2 van de 26 Utrechtse gemeenten. Van oktober tot en met maart werden de meeste incidenten gemeld in de provinciale hoofdstad Utrecht (216) en Amersfoort (53).

In Rhenen kon men afgelopen winter juist opgelucht ademhalen. In deze Utrechtse gemeente werd namelijk slechts één keer melding gedaan van een inbraak in een schuur. Ook in Montfoort, Oudewater en Eemnes waren afgelopen winter weinig schuurinbraken: per gemeente twee meldingen.

In grote gemeenten wordt logischerwijs vaker ingebroken dan in kleinere. Om het risico op een inbraak te bepalen, is het daarom ook nuttig om ook het aantal schuurinbraken af te wegen tegen het aantal huishoudens in een gemeente.

Van oktober 2020 tot en met maart 2021 werd er in Utrecht - per huishouden - het vaakst ingebroken in Renswoude. In deze gemeente was de kans op een schuurinbraak 126,7 procent hoger dan gemiddeld.

Inbraak in een schuur of kelderbox op hetzelfde adres als je huis, is in principe gedekt via je inboedelverzekering. Er moet wel echt sprake zijn van inbraak en er moet aangifte zijn gedaan bij de politie. ,,Als de schuurdeur gewoon openstond, geldt de dekking niet.” zegt Eelko van Dijk, schade-expert bij Independer. ,,Let ook op dat er andere regels gelden als de box zich niet op het adres van je huis bevindt. Dat moet je echt opgeven bij je verzekering.”