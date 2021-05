VVD: te weinig parkeerplaatsen voor invaliden

Utrecht - Er zijn te weinig invalidenparkeerplaatsen bij supermarkten en winkelcentra, constateerde de VVD. Bij sommige supermarkten is er zelfs geen een. Hierdoor is het voor veel mensen met een beperking niet mogelijk om zelfstandig boodschappen te doen.

De partij heeft daarom over dit onderwerp een paar schriftelijke vragen voorgelegd aan het college. Of het college op de hoogte is van het gebrek aan invalidenparkeerplaatsen dan wel de mening deelt over een tekort hieraan en of het ook vindt dat mensen met een beperking zelfstandig hun boodschappen moeten kunnen doen? Vervolgens gaat de partij in op mogelijke oplossingen voor de specifieke situatie bij een supermarkt op het Willem van Noortplein, waar nu helemaal geen P-plaats voor invaliden is.

Ook vraagt de VVD aandacht voor de situatie op de Neude, waar een invalidenparkeerplaats al dan niet tijdelijk is opgeheven, juist op het moment dat er daar een nieuwe supermarkt is geopend. Is het college bereid samen met de belangenorganisatie SOLGU te inventariseren waar er precies extra behoefte is aan zulke parkeerplekken, wil de partij ten slotte nog weten.