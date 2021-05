Dodenherdenking Fort Lunet I

Utrecht - De sobere 4 mei-herdenking op het Domplein, waar burgemeester Sharon Dijksma een krans zal leggen bij het Verzetsmonument, is niet de enige Dodenherdenking in Utrecht. DUMS - De Utrechtse Muziekschool, organiseert samen met Defensie en de Gemeente Utrecht een bijzondere herdenkingsavond op het solitaire Fort Lunet I aan de Koningsweg. Hierbij wordt via verhalen en muziek extra stilgestaan bij de 76 Utrechtse militairen die na de Tweede Wereldoorlog omkwamen bij verschillende (vredes)missies. De herdenking is live te volgen via een stream op www.DUMS.nl, op 4 mei vanaf 19.45 uur. Wethouder Lot van Hooijdonk opent de plechtigheid.

Met deze herdenking verbindt DUMS de lijn van het herdenken van oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog met de slachtoffers die vandaag de dag nog altijd vallen in oorlogssituaties, het verbindt wereldgeschiedenis via persoonlijke verhalen met het hier en het nu - en met de stad Utrecht.

Dat doet ze via een programma dat het taptoesignaal, de twee minuten stilte en het klinkende Wilhelmus, omlijst via muziek die tijdens de Tweede Wereldoorlog van grote betekenis is geweest en via verhalen. Een van die persoonlijke verhalen zal worden verteld door Luitenant ter zee 1e klasse Katja van As.

Tijdens de herdenking zal Kapitein der Mariniers Johann Velkers 76 fakkels ontsteken. Daarbij worden de namen van 76 Utrechtse veteranen genoemd: geboren Utrechters, die in de jaren sinds de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen tijdens (vredes)missies. Tijdens dat ritueel spelen musici van DUMS, onder leiding van de in de Sovjet-Unie geboren Oekraïense pianiste Oksana Ivashschenko, muziek (van o.a. Messiaen, Bruch en volksmuziek) die tijdens de Tweede Wereldoorlog een bemoedigende functie had voor de bevolking in zowel West- als Oost-Europa.

De herdenking vindt daarom plaats op een betekenisvolle locatie: het solitaire Fort Lunet I, Utrechts erfgoed met een militaire historie. Het geïsoleerde fort dient als hét decor voor deze herdenkingsuitzending om in Utrecht samen, ieder vanuit zijn eigen huis, stil te staan en te herdenken, nu samen herdenken op dezelfde locatie nog altijd niet mogelijk is.

Dit initiatief vanaf het solitaire fort is een aanvulling op de sobere herdenking op het Domplein. Namens de gemeente Utrecht zal wethouder Lot van Hooijdonk de plechtigheid openen. De herdenking op het fort is niet toegankelijk voor publiek. DUMS zal de herdenking zelf uitzenden via haar kanalen.

Dodenherdenking op Fort Lunet I

Dinsdag 4 mei 2021

Aanvang livestream 19.45 uur

https://dums.nl.