Speciale programma’s op 4 en 5 mei bij RTV Utrecht

Utrecht - Op zowel RTV Utrecht als UStad is er aandacht voor de dodenherdenking op 4 mei en het vieren van de vrijheid op 5 mei. RTV Utrecht zendt op 4 mei de twee minuten stilte uit vanaf de Grebbenberg in Rhenen en UStad zendt de herdenking uit vanaf het Domplein in Utrecht.

Op woensdag 5 mei wordt de talkshow Wat betekent vrijheid voor jou? met Sofie van den Enk uitgezonden. Op 4 en 5 mei zijn er verschillende documentaires te zien met verhalen uit de oorlog.

Nu de traditionele dodenherdenkingen op 4 mei niet of in een aangepaste vorm doorgaan is de televisie een extra belangrijk medium om het zo toch bij te kunnen wonen. Dit jaar wordt de aangepaste dodenherdenking in Utrecht vanaf 19.50 uur op UStad uitgezonden. Op RTV Utrecht is vanaf 19.25 uur de sobere Nationale Militaire Dodenherdenking op het Militair Ereveld op de Grebbeberg in Rhenen te zien.

Verder zendt RTV Utrecht op 4 mei het eerste deel van de driedelige documentaire serie DocU: Op de Vlucht uit. De serie gaat over het ongelooflijke verhaal van het Joodse gezin Hein in de Tweede Wereldoorlog in Utrecht en vertelt hoe Paul en Netta Hein door hun overlevingsdrift, alertheid, de hulp van Utrechters en een flinke dosis geluk de oorlog overleefden.

Presentatrice Sofie van den Enk gaat in de talkshow Wat betekent vrijheid voor jou? op RTV Utrecht in gesprek met Roos Reinartz en Abdelilah Almahoud van Thirty 030. In 2020 vierden we 75 jaar bevrijding sinds de Tweede Wereldoorlog , maar hoe vrij zijn we eigenlijk anno 2021? Het jaarthema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei is dit jaar dan ook: ‘Na 75 jaar vrijheid’. Het programma is mede mogelijk gemaakt door Bevrijdingsfestival Utrecht.

DocU: Vissers in Verzet: deze documentaire wordt uitgezonden op RTV Utrecht en gaat over het verzet van de vissers uit Bunschoten-Spakenburg tijdens de Tweede Wereldoorlog. In september 1944 waren de Duitsers het zat dat de vissers uit het dorp geen paling aan de bezetter afdroegen. Zo zat, dat ze de botters naar Stavoren wilden brengen zodat ze een vluchtroute konden creëren naar Noord-Duitsland. De vissers kregen lucht van het plan en hebben in de nacht van 18 op 19 september alle boten ontmanteld. Op 5 mei wordt het tweede deel van de DocU: Op de vlucht uitgezonden. Op donderdag 6 mei is de laatste aflevering te zien op RTV Utrecht.

Men vindt alles over de bevrijding in onze provincie op de speciale website www.utrecht.75jaarvrijheid.nl.