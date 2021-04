Zes Holland Casino’s een dag open

Utrecht - Holland Casino is verheugd dat zij deel kan nemen aan de pilots met toegangstesten. Het weekend van 24 en 25 april mogen 6 casino van Holland Casino verspreid over Nederland één dag open. Zaterdag 24 april geldt dat voor de casino’s in Enschede, Venlo en Breda. Zondag 25 april de casino’s in Amsterdam West, Utrecht en Leeuwarden.

Alleen met een reservering plus negatief testbewijs mag een gast dan naar binnen. “Holland Casino doet mee met de testen om te bezien of de testen een oplossing zijn voor het casino om sneller te kunnen openen of meer ruimte te krijgen binnen de bestaande routekaart. Het is dus allerminst zeker of testen bij het casino straks echt nodig gaat zijn.”

Bij de pilots dient elke gast van Holland Casino zich van tevoren altijd te laten sneltesten op een speciale locatie van Stichting Open Nederland. Dat testen gebeurt dus niet in de casino’s en is gratis. Alle gasten van de casino’s dienen zich aan de basismaatregelen te houden, waaronder het houden van 1,5 meter afstand. Daarnaast heeft Holland Casino een eigen protocol voor veilig en verantwoord bezoek. Er wordt rekening gehouden met de avondklok zolang die van toepassing is. De keuze voor deze vestigingen is in nauwe samenspraak met de branchecollega’s tot stand gekomen en is mede bepaald aan de hand van alle andere activiteiten die die dagen plaatsvinden in het gehele land. Hierdoor is een beperkt aantal locaties per provincie gekozen met een zo goed mogelijke landelijke spreiding. “Holland Casino gaat in goed overleg met de gemeenten en zet alles op alles om de pilots veilig en verantwoord uit te voeren. Gasten die geïnteresseerd zijn vragen wij nog even om geduld. De verdere details en uitwerking vernemen wij van de overheid in de loop van deze week.”