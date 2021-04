Jongereninitiatief Join us gestart in Utrecht

Utrecht - Hoe belangrijk sociaal contact is, werd afgelopen jaar duidelijker dan ooit. Maar wat nou als je jong bent en het lastig vindt om contact te maken met leeftijdsgenoten, ook buiten coronatijd? Dan helpt Join us een handje. Join us brengt jongeren samen tijdens groepsbijeenkomsten en helpt hen om sociaal sterker te worden. In Utrecht worden de Join us-groepen begeleid door Jongerenwerk Utrecht (JoU) en welzijnsorganisatie U Centraal. Er is een groep voor jongeren van 12 tot 18 jaar en een voor jongeren tussen de 18 en 25 jaar. De groep voor 12-18 jaar houdt maandag 26 april een online open avond voor jongeren die willen kennismaken met Join us.

Bij Join us ontmoeten jongeren elkaar om de week tijdens groepsbijeenkomsten die ze zelf organiseren. Samen bepalen ze welke activiteiten er op het programma staan, bijvoorbeeld een film kijken, een spelletje doen of elkaar beter leren kennen met vragen uit een kletspot. Tijdens de avonden zijn ervaren begeleiders aanwezig die de jongeren helpen met het verbeteren van hun sociale vaardigheden en het versterken van hun zelfbeeld. Vanwege de coronamaatregelen vinden de groepsbijeenkomsten momenteel online plaats. Ideeën voor online activiteiten zijn er gelukkig genoeg en ook op deze manier lukt het goed om onderling een band te creëren. Als de maatregelen het toelaten zullen de bijeenkomsten in buurtcentrum De Speler (Ondiep) zijn.

Veel jongeren vinden het spannend om zich aan te melden voor Join us, zeker nu de bijeenkomsten online zijn. Om de drempel wat te verlagen kunnen jongeren van 12 tot 18 jaar laagdrempelig en vrijblijvend kennismaken tijdens een open avond op maandag 26 april om 18.30 uur via Microsoft Teams. Zo kunnen ze zelf ervaren of het wat voor hen is. Aanmelden voor de open avond kan door een mailtje te sturen naar kathelyn.spanjers@jou-utrecht.nl. Deelname is gratis.

Lisa (17) zag er eerst tegenop om naar Join us te gaan. “Ik wilde graag vrienden maken, maar wist niet hoe ik het moest aanpakken. Toen hoorde ik van Join us. Ik vond het een beetje stom om te gaan. Ik had toch geen probleem? Gelukkig ben ik gegaan. Ik voel me prettig in de groep en heb er leuke vrienden ontmoet.” Jongerenwerker Kathelyn Spanjers begeleidt de groep voor jongeren van 12 tot 18 jaar. “Misschien twijfel je of Join us wat voor je is. Of vind je het net als Lisa een beetje stom. Dan zou ik zeggen: kom gewoon langs tijdens de open avond. We maken er wat gezelligs van met elkaar. En als het niks voor je is, is dat ook ok. Maar het zou zomaar kunnen dat je het heel fijn vindt om in de groep te oefenen met vrienden maken. We helpen je daar graag bij.”

Join us is een landelijk initiatief dat op verschillende plekken in Nederland een programma aanbiedt om eenzaamheid onder jongeren terug te dringen. In Utrecht wordt Join us uitgevoerd in een samenwerking tussen welzijnsorganisatie U Centraal en Jongerenwerk Utrecht (JoU). Zie voor meer informatie en aanmelden voor de groepen: www.join-us.nu. Aanmelden voor de open avond kan rechtstreeks via kathelyn.spanjers@jou-utrecht.nl.