Opening markt Brusselplein

Utrecht - Deze week start een nieuwe markt in het centrum van Leidsche Rijn. De markt vindt vanaf nu iedere donderdag van 09:00 tot 18:00 uur plaats op het Brusselplein. De markt voldoet aan een lang uitgesproken wens van bewoners van de wijk.

Vandaag, donderdag 1 april, trapt de nieuwe markt af met negen marktondernemers die verschillende soorten eten verkopen en één aanbieder van bloemen en planten. Later dit jaar wordt besloten over de verdere invulling van de markt.

Wethouder Kees Diepeveen is enthousiast: “Met de opening van deze markt gaat een lang uitgesproken wens van de bewoners van Leidsche Rijn voor een markt in vervulling. De verwachting is dat de markt ook zal bijdragen aan de levendigheid van het centrum van Leidsche Rijn.”

Ruim 45 marktondernemers meldden zich aan voor een plekje op de nieuwe markt op het Brusselplein. De marktondernemers zijn door een selectiecommissie beoordeeld. Daarbij werd bijvoorbeeld gekeken naar de uitstraling van de kraam en of het aanbod lokaal of duurzaam is.

Op de markt wordt gezorgd voor voldoende ruimte voor bezoekers en marktondernemers om anderhalve meter afstand te kunnen houden. Er zijn looproutes op de markt waarbij rekening wordt gehouden met de looproutes naar omliggende winkels, de horeca en hun terrassen, de bibliotheek en andere functies op het plein zoals de waterspeelplaats met zitjes.