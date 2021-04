Utrecht bereidt parken voor op mooi weer

Utrecht In voorbereiding op de lente treft Utrecht deze week extra voorzieningen in parken om daar volgens coronamaatregelen van te kunnen genieten: de witte cirkels keren terug in het gras, er start een proef met stickers op bankjes in het Griftpark en er komen tijdelijk extra toiletvoorzieningen in de parken.

De ‘witte cirkels’ zijn te vinden in het Julianapark, Griftpark, Wilhelminapark, Park Lepelenburg, Park Paardenveld (Bij ROOST aan de Singel) en het Máximapark. Ook start de gemeente met een proef met stickers op bankjes in het Griftpark, zodat bezoekers makkelijker 1,5 meter afstand houden. Ook komen er weer tijdelijk extra toiletvoorzieningen in een aantal parken.

Wethouder Diepeveen (Openbare Ruimte): “Zeker met de mooie dagen maken veel mensen gebruik van onze parken. Daarom helpen we bezoekers graag een handje om onder andere makkelijker 1,5 meter afstand te houden. We brengen voor Pasen opnieuw de witte cirkels in een aantal parken aan omdat bezoekers hier vorig jaar ook erg positief over waren.”

De witte cirkels in het gras hebben, net als vorig jaar, verschillende maten. Zo kun je met je partner of een vriend kiezen voor een kleine cirkel en met een groot gezin in een grotere cirkel gaan zitten. Binnen de cirkels gelden dezelfde regels als daarbuiten; mensen die niet tot hetzelfde huishouden horen, moeten nog altijd 1,5 meter afstand houden en mogen met maximaal een persoon van buiten hun huishouden afspreken.

Naast de cirkels brengt de gemeente vanaf deze vrijdag als proef speciale stickers aan op een deel van de bankjes in het Griftpark. Hiermee wordt het voor bezoekers die niet tot één huishouden horen makkelijker om onderling 1,5 meter afstand te houden.

Ook worden voor Pasen weer tijdelijk extra toiletvoorzieningen in een aantal parken geplaatst. Het gaat om het Wilhelminapark, Park Lepelenburg, Julianapark, Park Paardenveld en het Máximapark. Eerder deze maand plaatste de gemeente al een nieuw toiletgebouw in het Griftpark en binnenkort komt er een nieuw toiletgebouw in Park Lepelenburg. Met het actieplan ‘Utrecht op het gemak’ zet de gemeente zich in voor meer openbare toiletten op drukbezochte plekken in de stad.