Ruimere openingstijden Julianapark

Utrecht - Bezoekers van het Julianapark kunnen vanaf afgelopen zondag langer vertoeven in het historische stadspark. De openingstijden worden verruimd, waardoor het park nu 175 uur per jaar langer open is. Met deze ruimere openingstijden wordt rekening gehouden met de veiligheid in het park, en het welzijn van de dieren op de dierenweide, aldus de gemeente.

Wethouder Diepeveen (Openbare Ruimte) is blij met de ruimere openingstijden: “Het Julianapark is een gemeentelijk monument waar we trots op zijn in Utrecht. Met de ruimere openingstijden komen we tegemoet aan de wensen van veel bewoners om langer te kunnen genieten in het park. Zeker vanwege corona hebben veel mensen behoefte aan een wandeling in het park na werktijd. De nieuwe openingstijden worden vermeld op borden bij de ingangen van het park en zijn ook afgestemd met de verschillende beheerders en actieve bewonersgroepen in het Julianapark”.

Door de ruimere openingstijden is het Julianapark 175 uur per jaar langer open dan voorheen. De nieuwe openingstijden zijn als volgt: januari: 8.00 - 17.00 uur; februari: 8.00 - 18.00 uur; maart: 7.00 - 19.00 uur; maart (vanaf de zomertijd), april en mei: 7.00 - 21.00 uur; juni, juli en augustus: 7.00 - 22.00 uur; september: 7.00 - 21.00 uur; oktober: 8.00 - 19.00 uur; oktober (vanaf de wintertijd), november en december: 8.00 - 17.00 uur.

Bij de vaststelling van de ruimere openingstijden is, per maand, uitgegaan van de dag waarop de zon het laatste opkomt, en het eerste ondergaat. “Het park kan niet te lang in het donker open zijn, omdat er geen openbare verlichting is. Bij afsluiting van het park vindt een controle plaats, om zo te voorkomen dat bezoekers in het donker worden opgesloten. Voor deze controle is het van belang dat er nog voldoende daglicht is (± tot een half uur na zonsondergang).Met de ruimere openingstijden houden we ook rekening met het welzijn van de dieren op de dierenweide. Zij passen namelijk hun biologische klok aan, aan de tijden van zonsopkomst en -ondergang.”