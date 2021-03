Groen licht voor start Vuelta in Utrecht

Utrecht - De Utrechtse gemeenteraad heeft afgelopen week groen licht gegeven voor de start van de Vuelta In Utrecht in 2022.

Wethouder Klaas Verschuure: “De finish voor de start van de Vuelta is in zicht. Een mooi vooruitzicht voor onze inwoners, ondernemers en vrijwilligers van maatschappelijke organisaties. De laatste etappe bestaat uit het uitsluitsel van het ministerie van VWS voor een subsidie en de toewijzing vanuit Spanje. Vandaag heeft Utrecht koers gezet in de goede richting. We kijken er naar uit om in 2022 (rond de 900e verjaardag van onze stad) de Vuelta te ontvangen en er een prachtig stadsfeest van te maken, voor en door Utrechters. Vamos!”

De start van de Vuelta zou in 2020 in Nederland worden georganiseerd door de gemeenten Utrecht, Breda, ’s Hertogenbosch en de provincies Utrecht en Noord-Brabant. In verband met de coronacrisis werd La Vuelta Holanda uitgesteld. Momenteel onderzoekt de Spaanse organisatie van La Vuelta wat de mogelijkheden zijn om alsnog de start in Nederland te organiseren.