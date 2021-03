Utrechtse raad bedankt ‘stille helden’ in coronatijd

Utrecht - De gemeenteraad startte afgelopen vrijdag een actie om Utrechtse professionals te bedanken voor hun inzet tijdens de coronacrisis. Initiatiefneemster en raadslid Anne-Marijke Podt: “Zelf zeggen deze ‘stille helden’ meestal: ‘Het is gewoon mijn werk’. Maar het is niet gewoon. De coronacrisis hakt er stevig in. Toch zorgen tienduizenden Utrechters iedere dag weer voor hun stad en stadsgenoten. Samen maken zij fantastische dingen mogelijk en houden zij Utrecht draaiend als de mooie, sociale stad die wij kennen.”

Utrecht is hier ontzettend trots op. De gemeenteraad wil graag de Utrechtse beroepskrachten laten weten dat ze gezien worden, aldus de gemeente. Zo bezocht Anne-Marijke Podt het buurtteam Jeugd en Gezin in Overvecht. Hier bedankte zij onder andere de voordeurmedewerkers en de gezinswerker voor het belangrijke werk dat zij doen. Vanaf eind maart gaan meerdere raadsleden langs bij Utrechtse ‘stille helden’ om hen zo veel mogelijk persoonlijk te bedanken met een kaartje.

“De gemeenteraad vraagt ook alle Utrechters om mee te helpen. Ook zij kunnen hun stille held bedanken met een kaartje door deze te bezorgen of op te sturen naar het werkadres”, legt raadslid Dimitri Gilissen uit. “Kaarten kunnen ook in de brievenbus van het stadhuis, bij ingang Stadhuisplein, gestopt worden, wij zorgen dat de kaarten op de juiste plek belanden.” Info: utrecht.nl/bedankt.