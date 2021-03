Vervroegd aanleveren van advertenties en redactie

Utrecht - In verband met Pasen gelden voor het Stadsblad Utrecht van woensdag 7 april vervroegde aanlevertijden voor advertenties en redactionele berichten.

De sluittijd voor gewone advertenties is vrijdag 2 april 09.30 uur. Voor overlijdensberichten is de sluittijd vrijdag 2 april 11.00 uur. Redactionele berichten dienen uiterlijk donderdag 1 april om 17.00 uur bij de redactie te zijn aangeleverd. Of eerder als mogelijk.

Meer informatie via: dpgmedia.nl/adverteren.