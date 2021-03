Janice Deul over diversiteit in reclamewereld

Utrecht - “Het gebrek aan diversiteit in de reclamesector komt af en toe op pijnlijke wijze naar boven. Daar waar reclames een goede afspiegeling zouden moeten zijn van de samenleving, tonen ze nog regelmatig stereotyperingen.” Op woensdag 31 maart wordt hierover gepraat tijdens het Mediacollege van Bibliotheek Utrecht en Beeld en Geluid door Janice Deul.

Activist, fashion journalist en curator Janice Deul onderzoekt in dit Mediacollege hoe de reclamewereld ervoor staat op het gebied van diversiteit en inclusiviteit. Welke stappen zijn er nog te maken voor de reclamewereld? Het Mediacollege vindt plaats op woensdag 31 maart van 20.00 tot 21.30 uur. Vanwege de coronamaatregelen is het programma online via een livestream te bekijken.

Ticketverkoop op bibliotheekutrecht.nl. De kosten bedragen 5 euro/2,50 euro voor bibliotheekleden. “Je krijgt een dag van tevoren de link naar de livestream per mail toegestuurd.”

Tijdens dit Mediacollege zullen tolken Nederlandse Gebarentaal en schrijftolken en aanwezig zijn. Al het videomateriaal is vooraf ondertiteld. Tijdens de Mediacolleges van Bibliotheek Utrecht en Beeld en Geluid staan uiteenlopende mediamakers en deskundigen stil bij de wijze waarop we leven in media, hoe media ons beïnvloeden en hoe zij onderdeel zijn van ons dagelijks leven.