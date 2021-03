Eén uur licht uit voor kwetsbare natuur

Utrecht - "Op zaterdag 27 maart doen we overal ter wereld om 20.30 uur lokale tijd weer één uur het licht uit om aandacht te vragen voor de kwetsbare natuur op onze planeet." Overdag lopen er 'reuzenpanda’s' door Utrecht met een QR-code om inwoners attent te maken op Earth Hour.

In Nederland organiseert het Wereld Natuur Fonds (WWF) voor deze 15e editie een speciale livestream - EarthHour LIVE - met in het donker optredens, inspirerende verhalen en entertainment met onder andere Danny Vera, Armin van Buuren, Humberto Tan, André Kuipers en Amara Onwuka. Earth Hour start op 27 maart in de Stille Zuidzee en reist vervolgens als een golf over de aardbol.

Miljoenen mensen, gemeenten en bedrijven in meer dan 185 landen over de hele wereld doen jaarlijks mee aan deze internationale actie van WWF. "Vanwege de coronapandemie vieren we Earth Hour net zoals vorig jaar vooral online." In Nederland wordt van 20.15 tot 21.45 uur vanuit de studio van Armin van Buuren een speciale livestream uitgezonden. Als het licht uitgaat om precies 20.30 uur, gaat Earth Hour LIVE verder als audiostream. Wie meer wil doen na Earth Hour kan de Voice for the Planet-petitie tekenen. "2021 is een cruciaal jaar voor de natuur. Wereldwijd worden er door politieke leiders belangrijke beslissingen genomen over de toekomst van het klimaat en biodiversiteit."