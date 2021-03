Honderd dagen burgemeester Sharon Dijksma

Utrecht - Sinds 17 december 2020 is Sharon Dijksma de nieuwe burgemeester van Utrecht. In de documentaire ‘100 dagen burgemeester van Utrecht’, vertelt Dijksma hoe lastig het is om in deze tijd je de stad eigen te maken. De documentaire is op 28 maart te zien op RTV Utrecht.

“In de DocU: 100 dagen burgemeester volgen we Sharon Dijksma 100 dagen lang bij het uitvoeren van haar nieuwe taak als Burgemeester van Utrecht. ‘Alles smaakt naar meer, ik vind het fantastisch om te doen. Het is soms heel spannend, maar ik ben echt heel dankbaar dat ik dit kan doen’, concludeert Sharon Dijksma na haar eerste 100 dagen als burgemeester van Utrecht. Ondanks het feit dat veel bijeenkomsten digitaal zijn en werkbezoeken alleen in zeer klein verband kunnen plaatsvinden zien we dat Dijksma elke kans aanpakt om de Utrechters te leren kennen.”

Als burgemeester is Dijksma onder andere verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de stad en met de coronamaatregelen is dat wel een pittige taak. Dijksma: “Het is natuurlijk heel belangrijk dat de stad kalm blijft. Dat is vooral voor de inwoners van belang, omdat ze ook zo’n stad verdienen.” En als alles volgens planning verloopt woont de burgemeester vanaf mei ook echt in de stad. “In de DocU: 100 dagen burgemeester van Utrecht lopen we mee met burgemeester Sharon Dijksma.” De DocU is na 28 maart te zien op rtvutrecht.nl/gemist.