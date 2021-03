Vragen raad over tramongeluk

Utrecht - De voltallige gemeenteraad heeft vragen gesteld aan wethouder Van Hooijdonk over de toedracht van het tramongeluk van afgelopen week op de Laan van Maarschalkerweerd. Hierbij kwam de tram na een aanrijding met een bestelbusje dubbel blokkerend over de weg te staan, zelfs zodanig dat een niet bij het ongeluk betrokken auto klem kwam te staan op het stuk weg tussen twee tramdelen.

Door Paul Hustinx

In de raad is men er erg van geschrokken dat een dergelijk ongeluk kon gebeuren, waarbij in dit geval mede door het beperkt aantal reizigers in coronatijd geen slachtoffers zijn gevallen. De raad wilde vooral weten hoe dit heeft kunnen gebeuren en hoe zo’n type ongeluk in de toekomst voorkomen kan worden. Ook wilde men weten hoe de veiligheid van dit soort kruisingen en andere gewaarborgd kan worden, of de snelheid begrensd wordt en hoe er met signalen van bewoners is omgegaan.

Wethouder Van Hooijdonk kon nog niet veel meer antwoorden dan dat de zaak in onderzoek is. Voor relatief lage snelheden als hier gangbaar is er geen snelheidsbegrenzer, zei ze, en slagbomen zijn hier daarom ook nooit nodig geacht. Over deze kruising waren bij de wethouder geen signalen van bewoners bekend. De enigszins ongewone hoek waaronder de trambaan de weg kruist wordt meegenomen in het onderzoek. Gekeken wordt ook of er aanpassingen aan de kruising nodig zijn en of de analyse ook aanleiding geeft tot aanpassingen elders. Later werd bekend dat de bestuurder van het bestelbusje door rood was gereden.