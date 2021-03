Anoniem verkeersonderzoek Westelijke Stadsboulevard en Noordelijke Randweg Utrecht

Utrecht - Van donderdag 1 april tot en met woensdag 28 april voert Goedopweg een verkeersonderzoek uit op en rondom de Westelijke Stadsboulevard en de Noordelijke Randweg Utrecht. Het onderzoek is volledig anoniem.

De Westelijke Stadsboulevard wordt in 2022 opnieuw ingericht. Met de kennis die bij dit verkeersonderzoek wordt opgedaan, kunnen tijdens en na de herinrichting passende maatregelen genomen worden, die helpen om de bereikbaarheid van het gebied te verbeteren.

Tussen het 24 Oktoberplein en de Marnixbrug wordt vanaf 2022 de Westelijke Stadsboulevard aangelegd. Bij deze stadsboulevard maakt de gemeente Utrecht de wegen veiliger voor oversteken, met groen en bomen. Het aantal auto’s in dit gebied zit nú aan zijn maximum, het helpt wanneer het verkeer zich beter verdeelt over de dag. Dat is een hele uitdaging, want Utrecht groeit. Bijvoorbeeld met nieuwe woningen in de Cartesiusdriehoek.

Met het verkeersonderzoek krijgt Goedopweg inzicht in de verkeersstromen van automobilisten die een relatie hebben met de Westelijke Stadsboulevard. Zo wordt duidelijk welke routes mensen nu kiezen en kunnen passende alternatieven geboden worden. Zowel bewoners als passanten hebben op deze manier zo min mogelijk last van de werkzaamheden. Het verkeersonderzoek op de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) heeft hetzelfde doel. De herinrichting van de NRU zit nog in de planfase. Toch levert de informatie uit het verkeersonderzoek al nuttige informatie op die bijdraagt aan de bereikbaarheid van dit gebied in de toekomst.

Voor de uitvoering van het verkeersonderzoek worden op een flink aantal plekken in Utrecht tijdelijk camera’s geplaatst die het verkeer dat voorbijkomt registreren. De kentekens die langskomen worden direct omgezet in een anonieme code. De onderzoekers zien alleen deze anonieme code en weten dus niet wie er rijdt of wie de eigenaar van het voertuig is.

Het verkeersonderzoek wordt uitgevoerd door Goedopweg en de gemeente Utrecht. Op de website van Goedopweg staat een animatiefilmpje met uitleg hoe het verkeersonderzoek in zijn werk gaat. Ook is hier een lijst met cameralocaties gepubliceerd en wordt antwoord gegeven op veelgestelde vragen.

In Goedopweg werken de gemeenten Utrecht en Amersfoort, de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat Midden-Nederland en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat samen aan een goede bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Utrecht.