Utrechtse Klimaat Coalitie organiseert Klimaatalarm

Utrecht - Zondag 14 maart wordt, aan de vooravond van de landelijke verkiezingen, in ruim 40 steden alarm geslagen voor het klimaat. Het landelijke klimaatalarm wordt georganiseerd door de Klimaatcrisis Coalitie, een samenwerking van 11 organisaties. In Utrecht slaat de Utrechtse Klimaat Coalitie alarm op het Jaarbeursplein tussen 14.00 en 15.30 uur. “Ik mag zelf nog niet stemmen, maar op deze manier kan ik wel mijn stem laten horen voor het klimaat. Nu al worden miljoenen mensen bedreigd door klimaatontwrichting. Als we doorgaan met te weinig doen, wordt de planeet onleefbaar”, zegt Lola Fioole, 17 jaar, namens de Coalitie.

Het Klimaatalarm roept de politiek op om niet langer te treuzelen en de klimaatcrisis op een daadkrachtige en rechtvaardige manier aan te pakken. De Utrechtse Klimaat Coalitie stelt: Het klimaat verandert beangstigend snel. “De wetenschap is helder, drastische maatregelen zijn nodig om de doelstellingen van Parijs te halen en onze planeet leefbaar te houden. Daarnaast hebben we te maken met een biodiversiteitscrisis die minstens zoveel aandacht verdient. We zullen onze destructieve omgang met de natuur moeten keren om nog meer slachtoffers te voorkomen.”

“De coronacrisis heeft laten zien dat verandering mogelijk is. Veranderingen die we voor corona niet voor mogelijk hielden, blijken haalbaar. Mensen zijn bereid om samen verantwoordelijkheid te nemen. Dit geeft ons hoop. Het kán wel! Als de politieke wil er is, kunnen we samen werken aan een nieuwe, eerlijkere economie en levensstijl die past binnen de grenzen van de planeet.”

Vanwege corona besloot de gemeente eerder deze week het Klimaatalarm te beperken tot een maximum van 200 personen. De Utrechtse Klimaat Coalitie is teleurgesteld over dit besluit, maar rekent toch op een geslaagd protest. “Er zijn verschillende mogelijkheden om deel te nemen zondag: Het programma kan online worden gevolgd en mensen kunnen een protestbord afleveren op het Jaarbeursplein zodat hun stem toch zichtbaar wordt. Daarnaast roepen we iedereen op om om 15.00 uur samen lawaai te maken: op straat, op balkons, in huiskamers, het alarm zal overal te horen zijn!”

Meer informatie over het Klimaatalarm in Utrecht: https://klimaatmars2021.nl/lokaal/klimaatalarm-in-utrecht/