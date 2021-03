Utrecht - Onder de noemer ‘Lopend Vuur’ houden 30 demonstranten op zaterdag 13 maart een wake op de Neude voor humaan migratiebeleid.

Het lopend vuur gaat van 1 tot 17 maart dwars door Nederland. In ruim 50 plaatsen vinden er wakes en tochten plaats, die allemaal vlak voor de verkiezingen in Den Haag uitkomen. De demonstranten vragen aandacht voor de onmenselijke omstandigheden waarin gevluchte mensen moeten overleven in Europa, van Moria tot Calais en van Sarajevo tot Amsterdam. Op 13 maart komt de tocht aan op de Neude, waar om 13.30 uur een wake plaatsvindt.

Op 13 maart gaat de tocht verder richting Maarssen. Anne Vermeulen, coördinator van de wake in Utrecht, vertelt waarom zij meedoet: “Na een paar maanden te hebben gewerkt in de vluchtelingenkampen in Lesbos heb ik gezien hoe onaardig en soms zelfs gruwelijk we met onze medemensen omgaan. In Nederland hebben wij het geluk dat wij niet opgroeien in een oorlogsgebied en dat wij genoeg kansen krijgen voor een mooie toekomst. Puur omdat wij hier geboren zijn. Mensen die op de vlucht zijn hebben voor een veilig bestaan kregen deze kansen nauwelijks. Terwijl zij ons hadden kunnen zijn. En jij en ik hadden hen kunnen zijn.”

De landelijke actie wordt georganiseerd door Vluchtelingencomité Groningen en MiGreat. Doel is om het destructieve migratiebeleid van de afgelopen jaren op de kaart te zetten, mensen te informeren over de gevolgen van hun stem op de leefomstandigheden van vluchtelingen én aan de komende regering te laten zien dat er draagvlak is voor menselijk migratiebeleid. Roos (MiGreat) is een van de initiatiefnemers en legt uit waarom: “Na jaren gewerkt te hebben aan de Europese grenzen, kan ik alleen maar zeggen dat mensen er slechter aan toe zijn dan ooit. Het geweld van grenspolitie, de verwaarlozing in de kampen, de mensen die dakloos aan hun lot over worden gelaten: dit beleid maakt mensenlevens kapot. Het moet anders. De komende regering moet werk maken van humane opvang en veilige vluchtroutes.”

In verband met covid-19 zal er een beperkt aantal demonstranten aanwezig zijn bij de demonstratie. Er zullen verschillende (lokale) politici komen spreken. Ook oud-directeur van Amnesty International Nederland, Eduard Nazarski, zal iets komen vertellen. Geïnteresseerden wordt gevraagd om een kaarsje (waxinelichtje o.i.d.) langs te brengen tijdens de demonstratie om hun steun te betuigen en gerelateerde informatie en statements te delen via sociale media. Informatie: www.facebook.com/events/452018755838645.