FNV: medewerkers metalektro in regio Utrecht leggen werk neer

Utrecht - Vandaag, donderdag 11 maart, leggen medewerkers van meerdere metalektro-bedrijven in de regio Utrecht voor 48 uur het werk neer. Ze staken om hun eisen kracht bij te zetten in het cao-conflict dat nu al een maanden duurt. Murat Sekercan, bestuurder FNV Metaal: “Werkgevers laten al die tijd niks van zich horen, terwijl het enige dat medewerkers vragen, is een eerlijke en moderne cao. Door de opstelling van de werkgevers voelen zich totaal niet serieus genomen”.

Medewerkers van onder meer Gispen, VSH Fittings, SAB Profiel, Mitsubishi Turbochargers, Otis, Kone, Schindler, Trivium en Kiremko staken mee. In een speciale staakstraat kunnen stakers vanuit de auto zich coronaproof inschrijven. De stakingen zijn onderdeel van een landelijke stakingsestafette die in januari begon. In het hele land zijn tot nu toe al meer dan tweehonderd bedrijven geraakt door de stakingen.

Vakbonden en werkgevers zijn sinds september in gesprek over een nieuwe cao Metalektro. Tot nu toe bieden de werkgevers een loonsverhoging van 2,25 procent over twee jaar. Dat is ongeveer 1,1 procent per jaar. Sekercan: “Een moderne cao is nodig in deze sector. Een sector waarin bedrijven door de bank genomen nog steeds goed verdienen door grote inzet van hun werknemers. Die moeten dan ook overeenkomstig worden beloond”.

Naast loon is er geen overeenstemming over maatregelen voor een betere werk-privébalans en voor eerder stoppen met werken. FNV wil ook meer zekerheid voor flexwerkers, bijvoorbeeld door ze na een jaar een vast contract te geven. En voor jongeren wil de vakbond dat de salarisschaal op leeftijd verdwijnt. “Je moet betaald worden naar het werk dat je doet en de ervaring die je hebt. En dus niet, omdat je wat jonger bent, een lager salaris krijgen”, aldus Sekercan.

De estafettestakingen begonnen in januari in Zuid-Holland en Noord-Brabant bij onder andere ASML, DAF, Fokker, Thyssen Krupp en in Overijssel bij Scania. Daarna is ook in alle andere provincies gestaakt. De Metalektro is een van de grootste sectoren van het land. Onder de cao vallen 160.000 mensen die werken bij ongeveer 1000 bedrijven als IHC, Fokker, DAF, VDL, ASML, Stork, Siemens en Scania.