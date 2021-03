Vier Utrechtse energiecoöperaties gezamenlijk in actie voor klimaat

Utrecht - Ruim 60 energiecoöperaties door het hele land met eigen, lokale acties doen mee aan de campagne ‘Zet ‘m op 60!’ van Urgenda. Vier deelnemende coöperaties komen uit de provincie Utrecht. Nog nooit eerder pakten zoveel lokale energiecoöperaties gezamenlijk zo groots uit om energie te besparen. Marjan Minnesma van Urgenda: “De meeste cv-ketels staan standaard veel heter ingesteld dan nodig. Door de temperatuur van het verwarmingswater naar 60 graden terug te brengen, werkt je ketel efficiënter. Zo bespaar je veel gas en daarmee energie en geld. Dat kan oplopen tot wel 60 euro per jaar.”

Deelnemers in Utrecht zijn Duurzame Vecht, Eemnes Energie, Energierijk Houten en Rijne Energie. Zij roepen via hun eigen kanalen leden, klanten en netwerk op om hun cv-ketel op 60 graden te zetten. Ook wordt er geflyerd en werden posters geplakt. Een actueel overzicht van alle deelnemers en acties per provincie staat op zetmop60.nl/campagne.

In Nederland zijn ongeveer 600 energiecoöperaties. Dit zijn lokale initiatieven die duurzame energie opwekken zonder winstoogmerk. Bijvoorbeeld door warmteterugwinning bij een nabijgelegen fabriek, of zonnepanelen op daken van kantoren. Vaak bieden zij ook energieadvies en -coaching om huishoudens en ondernemers te helpen om energie te besparen en het verbruik te verduurzamen. De temperatuur van de cv-ketel verlagen is een laagdrempelige stap om de CO2-uitstoot terug te dringen.

Voor de campagne Zet ‘m op 60! werken de coöperaties samen met Urgenda. Doel van de campagne is de uitstoot van CO2 zoveel mogelijk terug te dringen. Fabrikanten van cv-ketels staan achter de campagne. Huishoudens die meedoen aan de actie maken kunnen met ketelselfies kans maken op duurzame prijzen. Zie campagnesite www.zetmop60.nl.

Een cv-ketel staat vanuit de fabriek standaard afgesteld op 85 graden, veel heter dan voor de meeste huizen nodig is. Met een simpele handeling is de temperatuur van het verwarmingswater (dus niet het warme douche- of kraanwater!) makkelijk naar 60 graden te brengen. Op www.zetmop60.nl staan gratis korte en simpele instructiefilmpjes voor alle gangbare cv-ketels.

“Meestal is het niet meer dan een simpele draai aan de knop, waarmee je woning energiezuiniger wordt. Je comfort en warmte blijven gelijk, terwijl je al gauw tientjes per jaar bespaart. Een kleine moeite om iets goeds te doen voor het klimaat,” aldus Marjan Minnesma.